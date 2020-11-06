"Известные учителя Карабаха" – Бюльбюль

Необходимо исполнять песни на родном языке, чтобы даже те, кто не понимает его, наслаждались певучестью языка

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Известные учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Муртузе Мешади Рза оглу Мамедову, более известному в народе как Бюльбюль.

Бюльбюль родился в 1897 году в Шуше. Основоположник азербайджанского профессионального вокального искусства, профессор, общественный деятель. Бюльбюль прошел большой, тернистый творческий путь.

Бюльбюль, оставивший неизгладимый след в истории музыкальной культуры Азербайджана, с 1931 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибекова), с 1940 года был профессором этого учебного заведения. Первый вокалист, который со специфического восточного пения перешёл на европейскую певческую школу и, синтезировав лучшие приёмы азербайджанского национального пения с русской и европейской школой, создал в Азербайджане новую вокальную школу.

Творческая деятельность Бюльбюля является ярким примером самоотверженного служения Родине, народу, национальному музыкальному искусству. Придавая большую значимость родному языку, Бюльбюль говорил: "Необходимо исполнять песни на родном языке, чтобы даже те, кто не понимает его, наслаждались певучестью языка".

Цель проекта "Известные учителя Карабаха" - отдать дань памяти прославленным карабахским педагогам.