Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека

Израильские ученые создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоно

Израильские ученые создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета.

"Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии "Саголь" Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом. Результаты были очень обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Для производства имплантата ученые взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов.