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Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека

Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека Израильские ученые создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоно
Наука и образование
7 февраля 2022 г. 14:50
Израильские ученые создали имплант спинного мозга из жира человека

Израильские ученые создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета.

"Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии "Саголь" Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом. Результаты были очень обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Для производства имплантата ученые взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов.

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Версия на английском языке Israeli scientists create spinal cord implant from human materials

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