Израильские археологи нашли римскую мозаику возрастом 1,8 тысячи лет

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/Израильские археологи обнаружили в Национальном парке Кейсарии древнюю мозаику римского периода, возраст которой составляет около 1,8 тысячи лет.

Как передает Report сос сылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении управления древностей Израиля.

Цветная мозаика была обнаружена под руинами более поздней постройки — большого богатого дома возрастом около 1,5 тысячи лет, который, предположительно, являлся частью агоры — общественного пространства торговли и собраний.

"Эта цветная мозаика размером 3,5 на 8 метров невероятно высокого качества. На ней изображены три фигуры, разноцветные геометрические узоры и длинная надпись на греческом", — приводятся в заявлении слова руководителей раскопок — доктора Питера Гендельмана и доктора Узи Ада.