Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане

Внесены изменения в "Правила аттестации учащихся на ступени профессионального образования".

Внесены изменения в "Правила аттестации учащихся на ступени профессионального образования".

Как стало известно Report, соответствующее решение приняла коллегия Министерства образования Азербайджана.

Согласно изменению, при текущем оценивании не будет учитываться свободная работа учащегося. За полугодие студент может набрать максимум 10 баллов за посещение (за каждые 10% пропущенных учебных часов модуля/дисциплины в течение полугодия вычитается 1 балл), максимум 20 баллов за практические или лабораторные занятия (если один и тот же модуль/предмет предполагает как практические, так и лабораторные занятия, за каждое полагается по 10 баллов) и максимум 20 баллов за результаты на теоретических занятиях.

Другое изменение связано с итоговым оцениванием. Теперь для определения уровня освоения учащимся образовательной программы на уровне высшего технического профессионального образования будет рассчитываться общий средний показатель успеваемости (ОСПУ), а итоговая оценка будет определяться на основе этого показателя. Студент, выполнивший все условия учебного плана, в том числе успешно прошедший предусмотренные промежуточные аттестации (аттестации по модулю/предмету), будет считаться прошедшим итоговую оценку в соответствии с результатами, полученными в процессе обучения (ОСПУ).

ОСПУ будет рассчитываться по полугодиям по восходящей (первое полугодие, второе полугодие, третье полугодие и т. Д.) и будет включено в приложение к диплому.