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Изменено время вступительных экзаменов

Изменено время вступительных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах.
Наука и образование
5 июля 2021 г. 16:19
Изменено время вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 10:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 завершается допуск на экзамен. В связи с жарой проводимые ГЭЦ вступительные экзамены (в том числе экзамены в группы SABAH 10 июля) начнутся в 10:00. Абитуриенты должны учитывать, что за 15 минут (09:45) до начала экзамена завершается пропускной режим, пришедшие после в экзаменационные здания пропущены не будут (ранее экзамен начинался в 11:00 - Report).

Абитуриенты должны быть в экзаменационном здании во время, указанное на "листе пропуска", где указываются дата экзамена, город (район), здание, зал, время начала. "Лист пропуска" размещается на сайте ГЭЦ за неделю до экзамена.

Абитуриентам рекомендуется иметь при себе прозрачную пластиковую бутылку с негазированной водой.

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