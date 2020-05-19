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Изменены правила вступительных экзаменов для абитуриентов русского сектора

Изменены правила экзаменов для абитуриентов русского сектора

Кабмин внес поправки в "Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики".

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Продолжительность отдельного экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих приемный экзамен на русском языке, сокращена.

На экзамене абитуриентам предлагается 30 вопросов по предмету "Азербайджанский язык". Максимально можно набрать 30 баллов. Согласно решению, продолжительность экзамена составит 45 минут.

Решение останется в силе до 1 октября 2020 года.

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