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Изменен принцип работы Альтернативных центров регистрации для зачисления в I классы

Изменен принцип работы Альтернативных центров регистрации по Баку

Рабочая группа окажет необходимое содействие родителям, которые не смогли самостоятельно пройти электронную регистрацию

Работа альтернативных центров регистрации, действующих для помощи родителям в связи с электронным приемом документов для регистрации детей в первые классы общеобразовательных учебных заведений по городу Баку, изменена с учетом медико-профилактической ситуации.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, не сумевшие пройти электронную регистрацию родители могут представить информацию в рабочую группу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 посредством программы Whatsapp (по номерам +994 55 892-27-51, +994 55 892-95-89, +994 55 892-63-90). Рабочая группа окажет необходимое содействие родителям, которые не смогли самостоятельно пройти электронную регистрацию.

Во всех других случаях родители могут направлять обращения посредством раздела "Обратная связь" через "Личный кабинет" на портале mektebeqebul.edu.az.

Родители могут обращаться по интересующим их вопросам в рабочие дни в Телефонный информационный центр Минобразования (по номеру 146) или в Центр запросов Управления образования города Баку (012 599-12-22).

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