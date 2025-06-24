Издатель Funke Media Group призывает запретить смартфоны и соцсети детям младше 16 лет из-за рисков ИИ

Издатель Funke Media Group призывает запретить соцсети детям младше 16 лет из-за рисков ИИ

Дети являются одной из самых уязвимых категорий перед потенциальными рисками, связанными с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает корреспондент Report, освещающий Европейский издательский конгресс-2025 в Вене, об этом заявила председатель Наблюдательного совета издательского дома Funke Mediа Group Джулия Беккер.

В качестве одной из мер защиты от угроз, связанных с искусственным интеллектом, она предложила ввести запрет на использование социальных платформ детьми младше 16 лет.

"В Европейском союзе, например, существуют многочисленные ограничения по самым разным тематикам, однако использование смартфонов и социальных сетей детьми до сих пор никак не регулируется. А это несет серьезные риски. Мы должны всерьез рассмотреть возможность полного запрета на использование смартфонов и соцсетей детьми. Австралия, к примеру, уже ввела ограничение на доступ к социальным платформам для лиц младше 16 лет. В соцсетях появляются закрытые группы, где детям могут предлагать выполнять опасные задания, вплоть до тех, что ведут к самоубийству. Все это требует жесткого и своевременного регулирования", - заявила Беккер.

По ее словам, еще одной серьезной угрозой является то, что дети начали активно взаимодействовать с искусственным интеллектом через мессенджеры, такие как WhatsApp.

"Детская аудитория все чаще общается с чат-ботами, создает с помощью ИИ фотографии и видео, которые затем распространяются в закрытых группах. Это также представляет определенную опасность и требует внимания со стороны взрослых и регулирующих органов", - отметила она.