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Издание "Орфографического словаря азербайджанского языка" отложено

Издание "Орфографического словаря азербайджанского языка" отложено

Издание нового "Орфографического словаря азербайджанского языка" отложено из-за угрозы коронавируса и ряда мер социальной изоляции, применяемых в стране из-за риска инфекции.

Об этом в заявлении Report сказал директор Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагисойлу.  

По его словам, скорее всего, словарь издадут в апреле: "Мы предусматривали издать словарь до Новруз байрамы. Все подготовительные работы почти завершились. Однако, из-за мер, принимаемых в связи с угрозой коронавируса, процесс задержался. Завершение работ по подготовке "Орфографического словаря азербайджанского языка" предусмотрено на апрель". 

Напомним, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" издается примерно раз в 5 лет. 

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