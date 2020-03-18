Издание "Орфографического словаря азербайджанского языка" отложено

Издание нового "Орфографического словаря азербайджанского языка" отложено из-за угрозы коронавируса и ряда мер социальной изоляции, применяемых в стране из-за риска инфекции.

Об этом в заявлении Report сказал директор Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагисойлу.

По его словам, скорее всего, словарь издадут в апреле: "Мы предусматривали издать словарь до Новруз байрамы. Все подготовительные работы почти завершились. Однако, из-за мер, принимаемых в связи с угрозой коронавируса, процесс задержался. Завершение работ по подготовке "Орфографического словаря азербайджанского языка" предусмотрено на апрель".

Напомним, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" издается примерно раз в 5 лет.