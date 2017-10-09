Издана книга "Молод? Начни!" для личностного развития молодежи и студентов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Университет "Азербайджан" и организация "Добровольцы ASAN" приступили к реализации нового проекта с целью личностного развития молодежи.

Как сообщает Report, решением ученого совета университета "Азербайджан" с целью личностного развития молодежи и студентов тиражом 1500 экземпляров издана книга "Молод? Начни!" доктора, доцента Надира Адилова.

Книга написана с целью поддержки личностного развития студентов и молодежи и построения здоровой карьеры.

Авторы предисловия к книге - депутат, председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор Фуад Мурадов и ректор университета "Азербайджан" Саадат Алиева. Научным обозревателем книги является декан факультета социальной работы университета "Азербайджан" Айгюн Мусаева, редактором – докторант НАНА – Эльвин Пашаев.

В книге автором даются практические советы по развитию студентов и молодежи. Показаны роль в личностном развитии студентов и молодежи планирования, обучения за рубежом, уверенности в себе, международных сертификационных программ, успешного CV, финансового образования, волонтерства, участия в национальных и международных мероприятиях, успешного будущего, эффективного проведения досуга, профессионализма, успешных привычек, активной деятельности, участия в социальных работах. В конце книги приведены практические пути становления успешным выпускником.