​Издан "Толковый словарь поэтических произведений Мухаммеда Физули"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Институт языкознания имени Насими НАНА издал "Толковый словарь поэтических произведений Мухаммеда Физули". Об этом сообщила Report редактор издания, профессор Севиль Мехдиева.

По ее словам, сборник, подготовленный научными сотрудниками отдела истории и диалектологии языка института, был завершен к 500-летию со дня рождения великого поэта: "Впервые в истории азербайджанского языкознания в словаре дано толкование слов из произведений поэта, написанных им на родном языке. В словарь включены все заимствованные слова, вне зависимости от происхождения, которые использовал поэт при написании произведений на азербайджанском языке, дано разъяснение характерных для поэтического языка оттенков значений".

Редактор также отметила, что словарь содержит 4760 слов: "Книга впервые издается в тюркологическом контексте. Она также имеет значение для физуливедения в плане научно-теоретического исследования поэтического языка Физули".

Отметим, что словарь напечатан издательством "Элм".