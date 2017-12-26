Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Центром перевода при Кабинете министров Азербайджана издан "Практический орфографический словарь азербайджанского языка".

Как сообщили Report из центра, составители словаря руководствовались не количеством слов, а принципом их правильного отбора, в том числе исконно азербайджанских и заимствованных слов и терминов, вошедших в употребление и укоренившихся в нашей речи.

Основными отличительными особенностями нового издания являются единая форма написания слов и терминов, ранее приводившихся в словарях в двух, а то и в трех вариациях, включение в словарь архаичных слов, вышедших из употребления, но сохранивших свою ценность и значимость по различным отраслям, приведение и толкование однокоренных слов для лучшего их понимания и применения, а также включение в издание более тысячи исконно азербайджанских слов и отраслевых терминов, ранее не входивших в состав орфографических словарей.

Составитель словаря – директор Центра перевода Афаг Масуд, редактор – действительный член НАНА Низами Джафаров.