​Издан "Азербайджанско-русско-украинский разговорник"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Культурно-образовательный центр "Азербайджановедение" при Бакинском славянском университете представил читателям новый "Азербайджано-русско-украинский разговорник". Как сообщили Report в БСУ, недавно увидевший свет разговорник составлен директором Культурно-образовательного центра "Азербайджановедение" Агшином Рустамовым, директором Культурно-образовательный центр "Азербайджановедение" при Полтавском университете экономики и торговли (ПУЭТ), доцентом Яшаром Алхасовым и доцентом Витой Сарапином.

"Азербайджано-русско-украинский разговорник" предназначен для наших соотечественников, посещающих Украину для получения образования, работы или путешествия. В разговорнике нашел отражение перевод на русский и украинский язык азербайджанских слов и выражений, широко используемых в быту и общественных местах, а также транскрипция переводов. Книга состоит из 4 частей и 18 разделов на различные темы.

Книга издана по инициативе действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, академика Камала Абдуллы и ректора Полтавского университета экономики и торговли, профессора Алексея Нестули.