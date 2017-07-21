Издан 4-й номер журнала "Абитуриент"

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр издал 4-й номер журнала "Абитуриент" (на азербайджанском и русском языках).

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этом номере журнала изданы объявления выбора специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в вузы на 2017/2018 учебный год, правила заполнения "заявлений электронного выбора специальности абитуриентом", специальности, по которым производится прием в вузы, прогноз приема студентов по госзаказу.

В номере также представлены другие важные материалы.

ГЭЦ доводит до внимания абитуриентов, что проходные баллы, сформированные по специальностям вузов в конкурсе по приему студентов 2016 года, опубликованы во 2-м номере журнала "Абитуриент" 2017 года.

Журнал можно приобрести в расположенных по нижеследующим адресам киосках продажи журнала "Абитуриент", книжных магазинах или же заказать через сайт www.abiturient.az:

Город Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 38;

Город Баку, Ясамальский район, ул.Микаила Мушфига, 1М.