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Избран новый декан факультета филологии и журналистики Азербайджанского университета языков

Избран новый декан факультета филологии и журналистики АУЯ

Избран новый декан факультета филологии и журналистики Азербайджанского университета языков (АУЯ). 

Об этом Report сообщили в университете.

Согласно проведенным выборам, по приказу ректора вуза Кямала Абдуллы на эту должность назначен профессор Шахин Халилли. 

Отметим, что прежний декан факультета филологии и журналистики АУЯ Вусаля Агабейли была уволена в феврале текущего года за серьезные недочеты в работе. 

Напомним, что Шахин Гамид оглу Халилли в 1973 году окончил факультет английского и азербайджанского языков Азербайджанского педагогического института иностранных языков. С 1976 года продолжает трудовую деятельность в Азербайджанском университете языков. 

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