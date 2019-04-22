Избран новый декан факультета филологии и журналистики Азербайджанского университета языков (АУЯ).

Об этом Report сообщили в университете.

Согласно проведенным выборам, по приказу ректора вуза Кямала Абдуллы на эту должность назначен профессор Шахин Халилли.

Отметим, что прежний декан факультета филологии и журналистики АУЯ Вусаля Агабейли была уволена в феврале текущего года за серьезные недочеты в работе.

Напомним, что Шахин Гамид оглу Халилли в 1973 году окончил факультет английского и азербайджанского языков Азербайджанского педагогического института иностранных языков. С 1976 года продолжает трудовую деятельность в Азербайджанском университете языков.