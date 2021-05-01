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В Зардабе еще две школы переходят на дистанционное обучение

В Зардабе еще две школы переходят на дистанционное обучение В Зардабском районе еще 2 школы переходят на дистанционное обучение.
Наука и образование
1 мая 2021 г. 15:53
В Зардабе еще две школы переходят на дистанционное обучение

В Зардабском районе еще две школы переходят на дистанционное обучение.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, соответствующее решение принял Центр гигиены и эпидемиологии Зардабского района.

В городской школе №3 и сельской средней школе Каравелли обучение было приостановлено из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей:

"Временно учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в обеих школах будут проведены дезинфекционные работы".

Некоторое время назад из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей в сельских средних школах Маликмудлу и Чаллы учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

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Версия на азербайджанском языке Zərdabda daha 2 məktəb distant təhsilə keçir

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