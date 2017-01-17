Директор школы в Шемкирском районе уволен из-за скандала

Собранные материалы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Завершилось расследование, проводимое минобразования в связи с публикациями в ряде СМИ относительно полной средней школы села Сейфали Шемкирского района.

Об этом Report сообщили из районного отдела образования.

Отмечается, что как результат расследований, за допущенные в работе недочеты, в соответствии с пунктом "г" ст. 70 Трудового кодекса, директор полной средней школы села Сейфали Шемкирского района Акиф Намазов освобожден от занимаемой должности. Собранные во время проверки материалы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

Отметим, что работавшая ранее лаборанткой в средней школе села Сейфали Хатира Алиева выдвинула ряд обвинений против директора школы Акифа Намазова. По ее словам, директор требовал с них денег. В свою очередь, директор обвинил бывшую лаборантку в неэтичных действиях, в связи с чем уволил ее с работы. Он также употребил в СМИ в адрес бывшей лаборантки ряд непристойных выражений.