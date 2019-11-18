Из Азербайджана планируется отправить на учебу в докторантуре за рубежом около ста человек

"Прием в докторантуру - сложный процесс. Поэтому для обучения за рубежом примерно 40-50 человек могут воспользоваться программой в течение каждого семестра".

Как сообщает Report, об этом завотделом международного сотрудничества министерства образования Ниджат Мамедли сказал на пресс-конференции, проведенной в связи с Правилами отбора и финансирования обучения граждан Азербайджана по степени докторантуры за рубежом в рамках "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы".

По его словам, в течение года планируется профинансировать обучение около 100 человек: "Если в будущем число обращений увеличится, эта цифра может вырасти. Сумма оплаты на одного человека различается в зависимости от страны и университета. Потому что в разных странах расходы на проживание и обучение разнятся. Итоговый бюджет программы будет определен на основе госбюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год".

Н.Мамедли также отметил, что учившиеся в докторантуре в вузах Азербайджана не могут получить повторное образование по этой степени за рубежом посредством данной программы: "Например, если этот человек получил в Азербайджане бесплатное образование, он не может обращаться к этой программе".