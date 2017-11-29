История успеха Бакинской высшей школы нефти за шесть лет

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Шесть лет назад, 29 ноября 2011 года, указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был учрежден новый вуз, который отличался от остальных высших учебных заведений в стране: Бакинская высшая школа нефти (БВШН).

Как сообщили Report из БВШН, одной из целей его создания было воплощение в жизнь девиза превратить нефтяной капитал в человеческий. В этом году в БВШН состоялась церемония вручения дипломов первым выпускникам вуза, что подтвердило успех в реализации этого девиза.

В 2012 году БВШН подписал Протокол о Взаимопонимании с Университетом Хериота-Ватта (УХВ) в Шотландии. 10 апреля 2012 года Указом президента Азербайджанской Республики Эльмар Гасымов был назначен ректором БВШН. В мае 2012 ректор Высшей школы Эльмар Гасымов и ректор УХВ Стив Чапман подписали Договор о сотрудничестве, предусматривающий совместную подготовку инженеров со степенью бакалавра.

2017 год останется одним из самых знаменательных в истории БВШН. 1 мая этого года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл новый кампус Высшей школы – крупнейший на Кавказе. Высоко оценив деятельность вуза в своей речи на церемонии открытия, он, в частности, сказал: "Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Мы отмечаем открытие городка Бакинской высшей школы нефти. Он отвечает самым высоким стандартам. Бакинская высшая школа нефти функционирует уже 6 лет. Ее деятельность очень успешна. За эти годы школа смогла уже занять достойное место на образовательном пространстве Азербайджана. Сегодня школа переезжает в новый городок, новое здание. Здесь созданы все условия для учебы, овладения знаниями, применяются самые современные технологии. Все здания очень красивые, построены со вкусом, здесь действуют самые современные лаборатории, сегодня мне представили их. Уровень образования здесь будет отвечать высочайшим стандартам".

Партнеры БВШН, включая такие компании как Schneider Electric, ABB, Avandsis Group, Emerson и другие, создали в новом кампусе современные учебные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием и использующие лучшие международные технологии.

Высшая школа была зарегистрирована министерством юстиции Азербайджанской Республики 9 февраля 2012 года. С этого года вуз начал принимать студентов для обучения по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик". Начиная с 2013 года, БВШН также начал принимать студентов на учебу по специальности "Инженер по автоматизации процессов". В 2017 году вуз впервые принял студентов магистратуры по специальностям "Нефтегазовая инженерия" и "Химическая инженерия". В будущем году планируется набор студентов бакалавриата для учебы по специальности "Информационная безопасность" и студентов магистратуры по программе MBA (магистратура делового администрирования).

Обучение в БВШН длится пять лет. В течение первого года обучения студенты посещают занятия интенсивного изучения английского языка, а также изучают информационные технологии. Учеба все последующие годы ведется на английском языке.

Церемония вручения дипломов первым выпускникам БВШН состоялась 14 юиля 2017 года. Степень бакалавров по специальности "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик" получили 102 студента, которым были вручены двойные дипломы БВШН и УХВ. Сегодня выпускники Высшей школы работают в BP, Schlumberger, Halliburton, Maire Tecnimont (Kinetics Technology S.p.A), ALCO Lubricants Group, Turkey Star, Petkim, Azneft JV, SOCAR Polymer, BNEZ, SOCAR Ümid LLC, Azərikimya и головном офисе SOCAR.

Уровень качества образования в БВШН подтвержден международными сертификатами соответствия четырем стандартам ISO: ISO:9001 (Система менеджмента качества), ISO:14001 (Система экологического менеджмента), OHSAS:18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности) и ISO:10002:2014 (Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей).

Статистика за шесть лет показывает, что средний балл при поступлении в БВШН составляет 663 балла, что является самым высоким показателем в стране. За это время 101 студент был удостоен президентской стипендии. В этом году президентскими стипендиатами стали 25 студентов, поступивших в вузы по первой группе специальности, и 24 из них выбрали для учебы Высшую школу. Кроме того, все семь абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах по этой группе специальностей 700 баллов, решили учиться в Бакинской высшей школе нефти.

За свою сравнительно короткую историю Бакинская высшая школа нефти сумела добиться многих впечатляющих достижений и успешно продолжает свою деятельность. Мы поздравляем руководство, профессоров, преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников вуза с праздником и желаем им достичь еще более впечатляющих успехов.