О нас

Исследовательский Фонд UNEC организует конкурс для развития экспертного сообщества Азербайджана

Исследовательский Фонд UNEC организует конкурс для развития экспертного сообщества Азербайджана Исследовательский фонд UNEC начинает прием заявок на участие в интеллектуально-аналитическом конкурсе “Helios”.
Наука и образование
31 мая 2023 г. 10:15
Исследовательский Фонд UNEC организует конкурс для развития экспертного сообщества Азербайджана

Исследовательский фонд UNEC начинает прием заявок на участие в интеллектуально-аналитическом конкурсе “Helios”.

Как сообщает Report, целью конкурса является поддержка и продвижение претендентов, интересующихся сферами международных отношений, международной экономики, мировой и региональной политики.

Конкурс будет проводиться посредством семинаров, для проведения которых в проект Фонда вовлечены эксперты, имеющие многолетний стаж и опыт работы в соответствующих областях, специально приглашенные для ведения практикумов и консультаций в течение всего периода конкурса.

По результатам конкурса участники приобретут новый опыт в раскрытии актуальных вопросов и проблем, изучаемых в современной политологии и экономике, а также получат знания в области разработки и составления аналитических материалов.

Призовой Фонд, предусмотренный для победителей - авторов трех наиболее успешных работ составляет по 1000 азн для каждой из 3 работ-победителей.

По условиям конкурса "Helios" в нем могут принимать участие только граждане Азербайджана. Возрастной ценз для участников конкурса определен от 20 до 35 лет.

Посетив ссылку www.unectf.org/helio, можно выбрать одну или две из указанных в списке тем и, заполнив форму до 15 июня 2023 года, 18:00 часов бакинского времени, подтвердить свое участие в конкурсе.

Рабочими языками конкурса являются: азербайджанский, русский или английский.

Темы конкурса

1. Энергетические ресурсы Каспийского бассейна и геополитические интересы глобальных и региональных акторов.

2. Азербайджан и тюркоязычные страны: геополитические аспекты отношений в сфере энергетики и транспорта.

3. Современные геополитические вызовы и национальные интересы Азербайджана.

4. Потенциал "мягкой силы" (soft power) Азербайджана на международной арене.

5. Армяно-Азербайджанский конфликт и его возможное воздействие на безопасность региона Южного Кавказа.

6. Конфликты на Южном Кавказе и причины интересов великих держав.

7. Проблемы безопасности Южного Кавказа: риски и перспективы.

8. Медиа и СМИ как инструмент влияния в современной дипломатии.

9. Азербайджано-турецкое стратегическое сотрудничество как стабилизирующий фактор на Южном Кавказе.

10. Глобальная экологическая политика и новые стандарты потребления (в контексте Давосского форума).

11. Перспективы платформы сотрудничества 3+3 и возможные геополитические эффекты в регионе Южного Кавказа.

Контактное лицо: Эльчин Сардаров

E-mail: [email protected]

Tel. (050) 8295558

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UNEC Research Foundation – “Helios” organizes competition for development of expert base of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке UNEC Tədqiqat Fondu - Azərbaycanın ekspert bazasının inkişafı üçün “Helios” müsabiqəsi elan edib

Самое читаемое

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi