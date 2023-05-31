Исследовательский Фонд UNEC организует конкурс для развития экспертного сообщества Азербайджана

Исследовательский фонд UNEC начинает прием заявок на участие в интеллектуально-аналитическом конкурсе “Helios”.
Как сообщает Report, целью конкурса является поддержка и продвижение претендентов, интересующихся сферами международных отношений, международной экономики, мировой и региональной политики.
Конкурс будет проводиться посредством семинаров, для проведения которых в проект Фонда вовлечены эксперты, имеющие многолетний стаж и опыт работы в соответствующих областях, специально приглашенные для ведения практикумов и консультаций в течение всего периода конкурса.
По результатам конкурса участники приобретут новый опыт в раскрытии актуальных вопросов и проблем, изучаемых в современной политологии и экономике, а также получат знания в области разработки и составления аналитических материалов.
Призовой Фонд, предусмотренный для победителей - авторов трех наиболее успешных работ составляет по 1000 азн для каждой из 3 работ-победителей.
По условиям конкурса "Helios" в нем могут принимать участие только граждане Азербайджана. Возрастной ценз для участников конкурса определен от 20 до 35 лет.
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Рабочими языками конкурса являются: азербайджанский, русский или английский.
Темы конкурса
1. Энергетические ресурсы Каспийского бассейна и геополитические интересы глобальных и региональных акторов.
2. Азербайджан и тюркоязычные страны: геополитические аспекты отношений в сфере энергетики и транспорта.
3. Современные геополитические вызовы и национальные интересы Азербайджана.
4. Потенциал "мягкой силы" (soft power) Азербайджана на международной арене.
5. Армяно-Азербайджанский конфликт и его возможное воздействие на безопасность региона Южного Кавказа.
6. Конфликты на Южном Кавказе и причины интересов великих держав.
7. Проблемы безопасности Южного Кавказа: риски и перспективы.
8. Медиа и СМИ как инструмент влияния в современной дипломатии.
9. Азербайджано-турецкое стратегическое сотрудничество как стабилизирующий фактор на Южном Кавказе.
10. Глобальная экологическая политика и новые стандарты потребления (в контексте Давосского форума).
11. Перспективы платформы сотрудничества 3+3 и возможные геополитические эффекты в регионе Южного Кавказа.
Контактное лицо: Эльчин Сардаров
E-mail:
Tel. (050) 8295558