О нас

Исследование: Загрязнение воздуха повышает риск развития эпилепсии

Исследование: Загрязнение воздуха повышает риск развития эпилепсии Канадские ученые из Западного университета обнаружили тревожную связь между качеством воздуха и неврологическим здоровьем. Согласно новым данным, длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличивать вероятность развития эпилепсии у взрослых.
Наука и образование
19 мая 2025 г. 03:19
Исследование: Загрязнение воздуха повышает риск развития эпилепсии

Канадские ученые из Западного университета обнаружили тревожную связь между качеством воздуха и неврологическим здоровьем. Согласно новым данным, длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличивать вероятность развития эпилепсии у взрослых.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Epilepsia.

Команда проанализировала данные более 24 тыс. новых случаев эпилепсии в Онтарио за шестилетний период. Результаты показали, что повышенная концентрация мелких твердых частиц в воздухе увеличивает риск развития заболевания на 5,5%, а воздействие озона — на 9,6%.

Эпилепсия остается одним из наиболее распространенных неврологических расстройств, затрагивающим примерно шесть человек из 1000. Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что до трети пациентов не реагируют на существующие противосудорожные препараты.

Ученые надеются, что полученные результаты повлияют на экологическую политику и помогут улучшить систему медицинской помощи в регионах с неблагополучной экологической обстановкой. В ближайших планах исследовательской группы — изучение влияния лесных пожаров на неврологическое здоровье населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi