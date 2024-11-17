О нас

Исследование: Тяжелый COVID-19 заставляет организм подавлять рак

Исследование: Тяжелый COVID-19 заставляет организм подавлять рак Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили неожиданный эффект от тяжелой инфекции COVID-19. Оказалось, что серьезное заражение коронавирусом заставляет организм выделять иммунные клетки с противораковыми свойствами.
Наука и образование
17 ноября 2024 г. 04:53
Исследование: Тяжелый COVID-19 заставляет организм подавлять рак

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили неожиданный эффект от тяжелой инфекции COVID-19. Оказалось, что серьезное заражение коронавирусом заставляет организм выделять иммунные клетки с противораковыми свойствами.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Investigation (JCI).

Предыдущие наблюдения показали, что определенные воспалительные состояния могут вызывать изменения свойств моноцитов — особых белых кровяных клеток. Эти индуцированные моноциты обучены нацеливаться на патогены, чтобы организовывать более эффективный иммунный ответ.

Ученые заметили, что у некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 и раком опухоли уменьшались после заражения.

Команда проанализировала образцы крови переболевших коронавирусом людей. Оказалось, что моноциты, появившиеся в результате серьезной инфекции, сохраняют особый рецептор, который хорошо связывается с определенной последовательностью РНК COVID-19.

Исследователи также наблюдали за мышами с различными типами раковых опухолей 4 стадии — меланомой, раком легких, молочной железы и толстой кишки. Грызунам давали препарат, чтобы индуцировать моноциты и таким образом имитировать иммунный ответ на инфекцию COVID-19. Опухоли уменьшались для всех четырех изученных типов рака.

Специалисты увидели, что трансформированные моноциты обладают противораковыми свойствами. Индуцированные клетки не превращались в особые клетки, формирующие защитный барьер вокруг опухоли. Вместо этого они мигрировали в новообразование и активировали естественное иммунное оружие против раковых тканей, заставляя их уменьшаться.

Ученые считают, что аналогичная терапия может сработать у людей для борьбы с разными видами рака.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi