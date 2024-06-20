Исследование: Речи политиков стали проще из-за жары

Ученые из Института демографических исследований Общества Макса Планка изучили, как экстремальные жара и холод влияют на когнитивные способности политиков.

Ученые из Института демографических исследований Общества Макса Планка изучили, как экстремальные жара и холод влияют на когнитивные способности политиков.

Как передает Report , результаты исследования размещены в журнале iScience.

Специалисты сделали упор на анализ речи в публичных выступлениях политиков, используя индекс Флеша — Кинкейда. Он показывает, сколько лет необходимо получать образование, чтобы понимать текст.

В исследование вошли 7 425 184 устных выступления 28 523 политиков с 1950 по 2019 годы в парламентах восьми стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии и США.

Оказалось, что при среднесуточной температуре выше 27 градусов индекс Флеша — Кинкейда снижался в среднем на 0,05, то есть для понимания речи требовалось примерно на две недели менее длительное образование.

Длина предложений при этом существенно не менялась, но слова становились короче. Пожилые политики оказались более уязвимы к жаре: для них снижение показателя наблюдается уже при 21–24 градусах.