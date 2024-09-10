Исследование: Пандемия коронавируса состарила мозг у девочек

Группа ученых из Вашингтонского университета установила, что пандемия коронавируса и связанная с ней социальная изоляция состарила мозг подростков. Особенно это проявляется у девочек, мозг которых после пандемии становился старше в среднем на 4,2 года.

Группа ученых из Вашингтонского университета установила, что пандемия коронавируса и связанная с ней социальная изоляция состарила мозг подростков. Особенно это проявляется у девочек, мозг которых после пандемии становился старше в среднем на 4,2 года.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Официальный печатный орган Национальной академии наук США).

Исследователи решили узнать, какое воздействие оказало пребывание в условиях локдауна и связанной с ним социальной изоляции на структуру мозга подростков. Сделать это удалось благодаря когортному исследованию, начавшемуся еще до пандемии, в 2018 году. В нем участвовали 160 подростков возрастом от 9 до 17 лет. Его задачей было изучение изменений структур мозга по мере взросления. Однако исследование прервалось из-за пандемии и возобновилось в 2021 году.

Зрелость человеческого мозга связана с толщиной коры больших полушарий, которая снижается с возрастом, даже у подростков. Известно, к примеру, что переживание стресса и горевание могут ускорять этот процесс, что иногда приводит к развитию психоневрологических и поведенческих расстройств. Используя экспериментальные данные о толщине коры мозга, полученные с помощью МРТ в допандемийный период, ученые создали модель ее утоньшения по мере взросления подростков, и выяснили, как локдаун и социальная изоляция повлияли на этот процесс, поскольку 80% испытуемых вернулись к экспериментам после пандемии.

Выяснилось, что воздействие пандемии приводит к утоньшению коры полушарий, причем у девушек этот феномен выражается более явно. По мнению ученых, это связано в отличиях социального взаимодействия у мальчиков и девочек: девочки чаще собираются, чтобы общаться и обсуждать эмоции. Мальчики чаще собираются во время физической активности.

Анализ показал, что утоньшение коры мозга условно делало мозг мальчиков старше на 1,4 года, а девочек — на 4,2 года. "В то время, как это утоньшение наблюдалось по всему женскому мозгу, в 30 участках и в обеих полушариях, и во всех долях, мы выяснили, что в мужском мозге оно ограничивалось двумя участками, расположенными в затылочной доле", — говорится в исследовании.

По мнению ученых, по завершении пандемии вряд ли кора полушарий утолщается обратно, однако дальнейшее восстановление возможно в виде замедленного утоньшения в последующие годы, после выхода из социальной изоляции.