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Антитела к COVID-19 сохраняются через семь месяцев после заражения

Антитела к COVID-19 сохраняются через семь месяцев после заражения Антитела к новому коронавирусу остаются эффективными через семь месяцев после заражения.
Наука и образование
6 августа 2021 г. 20:15
Антитела к COVID-19 сохраняются через семь месяцев после заражения

Антитела к новому коронавирусу остаются эффективными через семь месяцев после заражения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в пятницу на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).

"Уровни антител IgG остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения", - говорится в сообщении ISGlobal.

Специалисты проанализировали образцы крови 578 участников, взятые четыре раза в разные периоды с марта по октябрь прошлого года.

"Удивительно, но у 75% людей было даже замечено увеличение количества антител через пять месяцев без каких-либо доказательств, что они повторно подверглись воздействию вируса", - указала соавтор исследования. Эксперты также обратили внимание на возможное существование дополнительной защиты от коронавируса, обеспечиваемой антителами к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,5 млн случаев заражения, почти 82 тыс. пациентов умерли.

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