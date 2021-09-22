Использование маски на внеклассных занятиях оставлено на усмотрение родителей

Использование учащимися масок при посещении внешкольных учебных заведений остается на усмотрение родителей или других законных представителей.
Как передает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым решении об аннулировании постановления от 22 января 2021 года под номером 12 "О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Согласно решению, эти заведения внесены в список структур, в которых использование масок оставлено на усмотрение родителей или других законных представителей.
Отметим, что предыдущее решение оставляло на усмотрение родителей или других законных представителей использование учащимися масок в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, детских музыкальных, художественных и изобразительных школах, ношение масок было обязательным в средних специальных и высших учебных заведениях.