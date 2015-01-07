Исполнительный директор "Total" по Азербайджану посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Новоназначенный исполнительный директор и представитель по Азербайджану французской компании "Total" Денис Лемаршал посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН). Как сообщает Report, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал его о деятельности вуза. Он отметил, что созданная при Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR) БВШН за короткий срок создала узы сотрудничества со многими известными нефтегазовыми предприятиями мира. Ректор также сообщил, что 17 студентов из поступивших в 2014/2015-ом учебном году в БВШН являются президентскими стипендиатами. Отметив, что БВШН осуществляет подготовку кадров для действующих в Азербайджане иностранных нефтегазовых компаний и SOCAR, Э.Гасымов добавил, что студенты БВШН регулярно проходят практику на этих предприятиях. Он также сказал, что компания "Total" является первым предприятием, с которым БВШН начала сотрудничать. Ректор подчеркнул заинтересованность в продолжении взаимного продуктивного сотрудничества. Он пригласил Дениса Лемаршала и сотрудников компании провести лекционные семинары для студентов БВШН и отметил большую пользу этих семинаров для студентов.

В свою очередь, Исполнительный директор и представитель по Азербайджану французской компании "Total" Денис Лемаршал, рассказывая о связях между Францией и Азербайджаном, подчеркнул, что основа этим двусторонним отношениям была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевом и сегодня созданные отношения между двумя странами успешно продолжаются под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Денис Лемаршал отметил важность продолжения и развития двустороннего сотрудничества. Он сообщил о возможности проведения специализированными кадрами компании семинаров для студентов.

Напомним, что 10 апреля 2013 года между БВШН и французской компанией "Total" был подписан Протокол о сотрудничестве. Документ предусматривает налаживание сотрудничества между БВШН и учебными заведениями нефтегазового и химического направления Франции, обучение преподавателей БВШН в докторантуре Франции, прохождение практики студентами БВШН в головном офисе "Total". Кроме того, документ предполагает организацию лекций и проведение тренингов членами "Ассоциации профессионалов" и использование студентами БВШН библиотечно-информационных ресурсов учебных и научных заведений Франции.



