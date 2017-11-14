Исполнительный директор ГЭЦ: Некоторые госорганы несвоевременно представляют на конкурс вакансии

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "За несвоевременное обеспечение актуальности реестра госслужащих ответственных лиц ждет штраф в размере от 400 до 700 манатов".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил исполнительный директор Государственного экзаменационного центра Вафадар Мисиров.

По его словам, для ведения реестра госорганов назначаются ответственные лица.

"Государственный экзаменационный центр совместно с Администрацией президента занимается управлением информационной системы, называемой реестром госслужащих. За истекший период в реестре собрана информация об около 30 тыс. госслужащих. Вся система госслужбы строится на основе данного реестра", - заявил В. Мисиров.

Он отметил, что несмотря на работы, связанные с ведением реестра в министерстве труда и социальной защиты населения, они выполняются не полностью: "Думаю, что работы в ближайшее время будут ускорены. По имеющейся в реестре информации, в указанном министерстве насчитывается свыше 1400 вакансий. Поэтому госорганы должны обеспечить актуальность реестра, чтобы информация была обновлена. В министерстве образования по госслужбе имеется свыше 300 вакансий. Несмотря на предоставление нам Госкомитетом по вопросам имущества свыше 100 вакансий, кроме этого у них остаются вакантными еще более 100 свободных мест. Связанный с госструктурами список можно пополнить".