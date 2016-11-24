Использование услуг EBSCO: Опыт БВШН и Университета Хериота-Ватта

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялся тренинг, нацеленный на развитие информационных навыков по использованию ресурсов EBSCO Discovery Service (EDS) на примере БВШН и Университета Хериота-Ватта. Тренинг для преподавателей и студентов старших курсов БВШН провели Ирина Крейцарова, Региональный менеджер по странам СНГ компании EBSCO Information Services (Прага, Чешская Республика), и Тамила Миркамалова, специалист компании по тренингам в России и странах СНГ. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза.

В ходе тренинга проведены практические занятия по использованию в научных исследованиях и в учебном процессе электронных полнотекстовых ресурсов БВШН и Университета Хериота-Ватта на базе EDS. Слушателям была также представлена новая коллекция библиотеки БВШН из более чем 3 400 электронных книг, доступных для просмотра посредством EBSCO Discovery Service.

Говоря об успешном сотрудничестве EBSCO Information Services с БВШН, Ирина Крейцарова отметила: "Библиотеку БВШН отличает активное использование инновационных технологий, а ее сотрудники прекрасно понимают, как донести академические знания до сегодняшней "продвинутой" молодежи в современной электронной форме. Приятно также отметить, что преподаватели школы, являясь опытными специалистами, стремятся к новым знаниям и готовы учиться передовым методикам. Признаюсь, далеко не всегда в академической среде можно встретить такую отзывчивую и внимательную аудиторию".

Компания EBSCO Information Services является подразделением EBSCO Industries Inc. и ведущим поставщиком электронных ресурсов для библиотек. Продукт компании – EBSCO Discovery Service – используется для научных исследований в более чем 8 600 университетах мира. В БВШН эта система работает c 2015 года и доступна с Интернет-сайта школы.