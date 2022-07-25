Испания вошла в кластер Объединения институтов культуры стран ЕС

Испания вошла в кластер Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture (EUNIC) Cluster).

Испания вошла в кластер Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture (EUNIC) Cluster).

Как передает Report, сегодня в Баку состоялось подписание документа, касательно вступления Испании в данный кластер.

Подписи под ним поставили временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Виа Буша и временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Санчес.

По словам В. Буши, кластер был создан в 2020-ом году и является поддержкой культурному обмену ЕС и их культурным и образовательным программам за рубежом.

В. Буша напомнила, что сначала в кластере, в котором представлены 7 стран, год председательствовала Венгрия, затем - Чехия и в настоящий момент - Латвия.

"Мы рады, что состав пополнился Испанией в рамках нашего председательства", отметила временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане.