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ИСЕСКО объявил прием на участие в Программе молодых специалистов на 2025 год

ИСЕСКО объявил прием на участие в Программе молодых специалистов на 2025 год Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о начале приема заявок на второй выпуск своей Программы молодых специалистов, которая предоставит молодым талантам уникальную возможность пройти 24-месячную профессиональную
Наука и образование
13 января 2025 г. 14:05
ИСЕСКО объявил прием на участие в Программе молодых специалистов на 2025 год

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о приеме обращений на участие во второй Программе молодых специалистов, которая даст молодым талантам уникальную возможность пройти 24-месячную профессиональную подготовку в штаб-квартире организации в Рабате, Марокко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Программа направлена на развитие лидерских и профессиональных навыков молодых специалистов, что соответствует стратегическим целям ИСЕСКО по модернизации сфер образования, науки и культуры в исламском мире.

Условия участия в программе: гражданство одного из государств-членов организации; возраст до 35 лет на дату подачи заявки; наличие как минимум степени бакалавра в области, связанной с деятельностью организации; владение одним (предпочтительно двумя) из рабочих языков ИСЕСКО (арабский, английский или французский).

Более подробную информацию о программе можно получить на сайте https://icesco.org/ux1h / или отправив запрос по адресу [email protected] .

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Версия на английском языке Applications open for ICESCO’s Young Professionals Programme

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