ИСЕСКО объявил прием на участие в Программе молодых специалистов на 2025 год

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о начале приема заявок на второй выпуск своей Программы молодых специалистов, которая предоставит молодым талантам уникальную возможность пройти 24-месячную профессиональную

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о приеме обращений на участие во второй Программе молодых специалистов, которая даст молодым талантам уникальную возможность пройти 24-месячную профессиональную подготовку в штаб-квартире организации в Рабате, Марокко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Программа направлена на развитие лидерских и профессиональных навыков молодых специалистов, что соответствует стратегическим целям ИСЕСКО по модернизации сфер образования, науки и культуры в исламском мире.

Условия участия в программе: гражданство одного из государств-членов организации; возраст до 35 лет на дату подачи заявки; наличие как минимум степени бакалавра в области, связанной с деятельностью организации; владение одним (предпочтительно двумя) из рабочих языков ИСЕСКО (арабский, английский или французский).