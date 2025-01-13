ИСЕСКО объявил прием на участие в Программе молодых специалистов на 2025 год

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о приеме обращений на участие во второй Программе молодых специалистов, которая даст молодым талантам уникальную возможность пройти 24-месячную профессиональную подготовку в штаб-квартире организации в Рабате, Марокко.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.
Программа направлена на развитие лидерских и профессиональных навыков молодых специалистов, что соответствует стратегическим целям ИСЕСКО по модернизации сфер образования, науки и культуры в исламском мире.
Условия участия в программе: гражданство одного из государств-членов организации; возраст до 35 лет на дату подачи заявки; наличие как минимум степени бакалавра в области, связанной с деятельностью организации; владение одним (предпочтительно двумя) из рабочих языков ИСЕСКО (арабский, английский или французский).
Более подробную информацию о программе можно получить на сайте