Иса Хабибейли освобожден от должности

В рамках формирования президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) упразднены должности первого вице-президента

В рамках формирования президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) упразднены должности первого вице-президента.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.

Согласно решению, была учреждена должность лишь одного первого вице-президента.

Так, академики Иса Хабиббейли и Ибрагим Гулиев были освобождены от должности первого вице-президента НАНА. Они были избраны вице-президентами НАНА.

Академик Дильгам Тагиев избран первым вице-президентом НАНА. Ранее он занимал пост вице-президента НАНА.

Таким образом, в НАНА отныне будет лишь один первый вице-президент и станет больше вице-президентов.

В настоящее время вице-президентами НАНА являются академик Иса Хабиббейли, академик Ибрагим Гулиев, академик Наргиз Пашаева, академик Тофик Нагиев, академик Ирада Гусейнова и академик Расим Алигулиев.