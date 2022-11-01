Иса Габиббейли: В НАНА следует учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предложено учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха.

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предложено учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он сообщил, что Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА проводит определенные исследования в Карабахе: "Однако существует необходимость в тщательном исследовании истории, музыки, литературы и фольклора Карабаха. Для этого было бы целесообразно учредить в НАНА научную организацию по комплексному изучению Карабаха".