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Иса Габиббейли: В НАНА следует учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха

Иса Габиббейли: В НАНА следует учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предложено учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха.
Наука и образование
1 ноября 2022 г. 14:55
Иса Габиббейли: В НАНА следует учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предложено учредить научную организацию по комплексному изучению Карабаха.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он сообщил, что Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА проводит определенные исследования в Карабахе: "Однако существует необходимость в тщательном исследовании истории, музыки, литературы и фольклора Карабаха. Для этого было бы целесообразно учредить в НАНА научную организацию по комплексному изучению Карабаха".

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Версия на азербайджанском языке İsa Həbibbəyli: "AMEA-da Qarabağı kompleks şəkildə araşdıran elmi qurum yaratmalıyıq"

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