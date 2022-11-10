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Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА

Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА.
Наука и образование
10 ноября 2022 г. 16:41
Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА.

Как сообщили Report в Академии наук, И.Габиббейли подписал документ о назначении доктора философии по техническим наукам, доцента Гусейна Гусейнова заведующим отделом организации научной, технической и инновационной деятельности аппарата Президиума НАНА.

Отметим, что Г.Гусейнов родился в 1978 году в селе Гараханбейли Физулинского района. С 2016 года работает в отделе науки и образования НАНА. С 2018 года занимает должность заместителя директора этого отдела.

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