Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли произвел первое назначение в НАНА.

Как сообщили Report в Академии наук, И.Габиббейли подписал документ о назначении доктора философии по техническим наукам, доцента Гусейна Гусейнова заведующим отделом организации научной, технической и инновационной деятельности аппарата Президиума НАНА.

Отметим, что Г.Гусейнов родился в 1978 году в селе Гараханбейли Физулинского района. С 2016 года работает в отделе науки и образования НАНА. С 2018 года занимает должность заместителя директора этого отдела.