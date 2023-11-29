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Иса Габиббейли: Центральный ботанический сад задолжал "Азерсу" 70 тыс. манатов

Иса Габиббейли: Центральный ботанический сад задолжал "Азерсу" 70 тыс. манатов Центральный ботанический сад, снятый с баланса Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), имеет задолженность перед "Азерсу" в размере 70 тыс. манатов.
Наука и образование
29 ноября 2023 г. 13:44
Иса Габиббейли: Центральный ботанический сад задолжал Азерсу 70 тыс. манатов

Центральный ботанический сад, снятый с баланса Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), имеет задолженность перед "Азерсу" в размере 70 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли на состоявшемся сегодня общем собрании академии.

"Мне сообщили из "Азерсу", что задолженность Центрального ботанического сада за услуги водоснабжения достигла 70 тыс. манатов. Прошу не обращаться в НАНА в связи с задолженностями учреждений, не находящихся на ее балансе", - сказал он.

Отметим, что в январе 2022 года Центральный ботанический сад был передан в ведение Исполнительной власти города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Nəbatat bağının 70 min manat su borcu var

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