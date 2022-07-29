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Ирада Гусейнова: Азербайджан станет лидером на Южном Кавказе по развитию науки

Ирада Гусейнова: Азербайджан станет лидером на Южном Кавказе по развитию науки Подписанные накануне президентом Ильхамом Алиевым указы касательно науки и образования были положительно восприняты интеллигенцией.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 16:46
Ирада Гусейнова: Азербайджан станет лидером на Южном Кавказе по развитию науки

Подписанные накануне президентом Ильхамом Алиевым указы касательно науки и образования были положительно восприняты интеллигенцией.

Об этом Report сообщила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель Отделения биологических и медицинских наук, академик Ирада Гусейнова.

Она отметила, что сила, развитие каждого общества определяется уровнем его науки и образования: “Мировой опыт показывает, что даже бедные на природные ресурсы страны способны развиваться высокими темпами за счет науки, образования и технологий, занимать ведущие позиции в мире. Глава государства подписал своевременные указы. По многим показателям Азербайджан является лидером среди стран Южного Кавказа. Он также занимает лидирующие позиции в мире по реформам, темпам развития. Этот указ придаст еще больший импульс развитию. Указ будет играть серьезную роль в привлечении молодых кадров к науке, в подготовке кадрового потенциала более высокого уровня за счет интеграции науки и образования”.

Гусейнова считает, что указ будет иметь успешные последствия: "В Академии есть сильные кадры, большинство из которых составляют молодые люди. Этот процесс еще больше ускорится. Через некоторое время Азербайджан станет лидером по науке на Южном Кавказе. В целом азербайджанский народ талантливый. Это доказывают и наши ученые, соотечественники за рубежом. У нас есть ученые, которые вносят вклад в мировую науку".

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Версия на английском языке Irada Huseynova: Azerbaijan will be leader in South Caucasus for development of science
Версия на азербайджанском языке İradə Hüseynova: "Azərbaycan elmin inkişafına görə Cənubi Qafqazda lider olacaq"

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