Ирада Гусейнова: Азербайджан станет лидером на Южном Кавказе по развитию науки

Подписанные накануне президентом Ильхамом Алиевым указы касательно науки и образования были положительно восприняты интеллигенцией.

Подписанные накануне президентом Ильхамом Алиевым указы касательно науки и образования были положительно восприняты интеллигенцией.

Об этом Report сообщила вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель Отделения биологических и медицинских наук, академик Ирада Гусейнова.

Она отметила, что сила, развитие каждого общества определяется уровнем его науки и образования: “Мировой опыт показывает, что даже бедные на природные ресурсы страны способны развиваться высокими темпами за счет науки, образования и технологий, занимать ведущие позиции в мире. Глава государства подписал своевременные указы. По многим показателям Азербайджан является лидером среди стран Южного Кавказа. Он также занимает лидирующие позиции в мире по реформам, темпам развития. Этот указ придаст еще больший импульс развитию. Указ будет играть серьезную роль в привлечении молодых кадров к науке, в подготовке кадрового потенциала более высокого уровня за счет интеграции науки и образования”.

Гусейнова считает, что указ будет иметь успешные последствия: "В Академии есть сильные кадры, большинство из которых составляют молодые люди. Этот процесс еще больше ускорится. Через некоторое время Азербайджан станет лидером по науке на Южном Кавказе. В целом азербайджанский народ талантливый. Это доказывают и наши ученые, соотечественники за рубежом. У нас есть ученые, которые вносят вклад в мировую науку".