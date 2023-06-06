Исмаилбейли: Из набравших на экзамене одинаковые баллы учителей предпочтение отдается кандидату с красным дипломом

Если оба кандидата набрали одинаковое количество баллов на экзамене по приему на работу учителей, предпочтение отдается кандидату с красным дипломом.

Если оба кандидата набрали одинаковое количество баллов на экзамене по приему на работу учителей, предпочтение отдается кандидату с красным дипломом.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, этот момент предусмотрен правилами: "Однако конкурс создает равные возможности для каждого кандидата".

Исмаилбейли отметил, что последующий отказ от рабочего места кандидатов, добившихся успеха как на этапе тестирования, так и на собеседовании, ограничивает маневренные возможности министерства: "В таком случае министерство вынуждено нанимать лиц с более низким уровнем знаний и навыков и в следующем году снова открывать вакансию. От этого больше всего страдают ученики, поскольку каждый год им преподают новые учителя. Также есть много людей, которые регистрируются и не сдают экзамены. Например, в прошлом году было зарегистрировано около 54 тысяч кандидатов, но около 10 тысяч из них не приняли участие в экзамене".