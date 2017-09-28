Посол: Интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане имеет глубокие корни

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане совершенно естественен и имеет глубокие корни". Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в рамках открытия Международного конгресса "Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве", открывшегося сегодня в Баку.

Инициаторами мероприятия выступили министерство науки и образования России, Московский государственный педагогический университет.

В работе конгресса принимают участие работники сферы образования, руководители вузов, преподаватели из Азербайджана, Болгарии, Турции, стран СНГ и регионов России.

Перед началом заседания представители Московского Дома русского зарубежья передали в дар Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана 300 книг русских писателей.

"Я доволен тем, что Дом русского зарубежья обратил свой взор на Азербайджан, так как он достоин подобного внимания. Ваш дар конечно символический, но я убежден, что он будет иметь большое практическое значение", - заявил В. Дорохин, выразив уверенность, что эти книги будут востребованы.

Посол отметил, что в Азербайджане сегодня работают замечательные русисты, которые на высоком уровне преподают русский язык, а также выдающиеся знатоки творчества таких знаменитых русских писателей и поэтов, как С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого.