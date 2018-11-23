Институт языкознания: Ведомства должны будут согласовывать с Мониторинговым центром вопросы литературного языка

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Все министерства и структуры должны будут согласовывать связанные с литературным языком вопросы с юридическим лицом публичного права "Мониторинговым центром при комиссии по государственному языку".

Об этом Report сказала заведующая отделом мониторинга Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана Севиндж Алиева.

По ее словам, Мониторинговый центр будет выполнять функцию министерства языка: "В Азербайджане все, что связано с литературным языком, с языком в целом, должно исходить из этого центра. Все, что связано с азербайджанским языком - издающиеся на этом языке книги, учебники, брошюры, аннотации лекарственных препаратов, должны быть согласованы с центром. Преимущество центра заключается в том, что в отличие от отдела мониторинга Института языкознания, он будет обладать полномочием выносить решения".

Завотделом отметила, что деятельность центра в составе комиссии по государственному языку, явление положительное и дает центру преимущество, поскольку председателем комиссии по государственному языку является президент Ильхам Алиев и в комиссии представлены видные лингвисты".

С.Алиева также отметила, что у Мониторингового центра будет "горячая линия", посредством которой люди смогут в оперативном порядке получать ответы на вопросы и сообщать о проблемах.