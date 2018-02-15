Институт языкознания: Прием предложений в связи с правилами орфографии продлится еще месяц

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Рабочей группе дали месяц для рассмотрения предложений в связи с проектом "Правил орфографии азербайджанского языка".

Об этом Report сказал член Рабочей группы, созданный в связи с проектом "Правил орфографии азербайджанского языка", сотрудник мониторингового отдела Института языкознания Расим Гейдаров.

Он отметил, что горячие обсуждения завершились: "Все высказали свои предложения. Еще один месяц желающие могут представлять предложения в Институт языкознания НАНА".

Р.Гейдаров отметил, что в проекте количество статей может сократиться или вырасти: После завершения работы орфографической комиссии НАНА и Рабочей группы над проектом окончательный вариант будет представлен Государственной языковой комиссии. Изменения будут подтверждены в Кабмине. Подготовка и издание орфографического словаря азербайджанского языка произойдет на основе юридического документа Кабмина".