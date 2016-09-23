Институт языкознания НАНА подпишет договоры с 7 государственными структурами

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Институт языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана подпишет договоры с 7 государственными структурами.

Как сообщила в заявлении Report заведующая отделом мониторинга института языкознания Севиндж Алиева, институт заключит договоры с закрытым акционерным обществом (ЗАО) "Бакинский метрополитен", Рекламным и информационным управлением Исполнительной власти города Баку, Государственным таможенным комитетом, министерством здравоохранения, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров, Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту и открытым акционерным обществом "Азеравтойол".

По ее словам, от имени директора института в эти структуры направлены письма: "Смогли договориться только с "Азеравтойол". Договоры заключаются сроком на 1 год".

С.Алиева отметила, что договоры будут заключаться в связи с соблюдением норм литературного языка в самих этих структурах, в подведомственных им организациях и на рекламных плакатах и афишах, расположенных на их территории.

Завотделом подчеркнула, что также предусмотрено заключение договора с министерством экономики.