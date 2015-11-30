​Институт языкознания НАНА обратился в госструктуры

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обратился в Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", местные ИВ для сотрудничества в вопросах соблюдения норм языка в текстах реклам.

Об этом Report сообщил заведующий мониторинговым отделом института профессор Гулу Магеррамли.

Он отметил, что в случае достижения договоренности удастся выявить и устранить языковые ошибки в названиях улиц, рекламах, объявлениях и других стендах и рекламных щитах, так как до производства рекламных вывесок специалистами-языковедами проверяются тексты, устанавливается их соответствие языковым нормам и даются необходимые рекомендации.

По словам завотделом, в последнее время проблемы с нарушением норм азербайджанского языка в названиях улиц частично устранены, так как Институтом языкознания подписан контракт с Управлением рекламы и информаций ИВ города Баку, Центром технической инвентаризации и кадастра недвижимого имущества Государственного комитета по вопросам имущества: "С момента подписания контракта список названий улиц и рекламные тексты поэтапно отсылаются в мониторинговый отдел Института языкознания, где проверяются специалистами и передаются в центр. Затем приступают к производству вывесок и рекламных щитов".