​Институт языкознания будет готовить специалистов для исследования языков малых народов Азербайджана

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Существует необходимость в специалистах, занимающихся исследованием языков проживающих в Азербайджане малочисленных народов и этнических групп.

Об этом сообщил Report заведующий отделом социолингвистики и языковой политики Института языкознания Маил Аскеров.

Он заявил, что исследование языков малочисленных народов и этнических групп необходимо: "В Институте языкознания существуют специальные отделы, занимающиеся данными вопросами. Однако не хватает знающих эти языки специалистов, которые смогут заниматься исследованиями".

М.Аскерова сообщил, что в настоящее время в отделе занимаются исследованием аварского и татского языков: "Исследования, связанные с аварским языком, проводит Джамиля Кейсеровская, а татcким языком занимается Гюльсум Гусейнова. Они - представители этих наций и хорошо владеют родными языками. Естественно, для специалиста исследовать свой язык легче, чем остальным".

По словам Маила Аскерова, проживающим в Закаталах и Габале членам общин этнических групп предложено направить в институт своих представителей для исследования языков: "Мы с удовольствием примем их, поможем обучению в докторантуре и совершенствованию родного языка. Кто же, кроме их самих сможет лучше исследовать родной язык?".