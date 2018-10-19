Институт языкознания: Многие исполнители используют диалектные слова

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Мы провели мониторинг для сохранения норм литературного языка в речи исполнителей, определения языковой панорамы, стали свидетелями того, что действительно сопровождаемая определенными ошибками речь усваивается труднее и позднее".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Музыкальные исполнители и соблюдение норм литературного языка" заявила ведущий научный сотрудник мониторингового отдела Института языкознания Назакет Газыева.

Она отметила, что во время мониторинга по отдельности были проверены ашугская и классическая музыка, эстрада-поп, рэп-мейхана.

Эксперт отметила, что самая большая ошибка в речи исполнителей - использование диалектных слов: "Часто встречаются и нарушения правил орфоэпии. В песнях даже используются вульгарные слова. Нормы нашего языка больше нарушаются использованием иностранных, особенно русских слов. Больше всего в мейхана используются русские слова".

Н.Газыева отметила, что во время мониторинга была проверена речь многих исполнителей: "Например, ашуг Телли Борчалы вместо слова "mənə" говорит "mana", ашуг Али говорит "nöşün" и др. Исполнительница мугама Эльнара Абдуллаева иногда использует слова "qadoy alım". Эюб Ягубов часто поет с бакинским говором. В исполнении Ильгара Сахиля также встречаются говор и диалект".

Было проверено и соблюдение норм языка певицами Ройа, Бриллиант Дадашевой, Зульфией Ханбабаевой, Рагсаной, Гюльянаг и Гюльяз Мамедовыми и др. Исполнители в основном неправильно ставят ударение, долгие гласные произносят коротко, добавляют лишние гласные в ненужных случаях.