Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры

В связи с распространившимися в соцсетях утверждениями относительно тестовых заданий по математике на экзаменационном этапе конкурса по приему учителей Институт образования Азербайджана провел разбирательство.

В связи с распространившимися в соцсетях утверждениями относительно тестовых заданий по математике на экзаменационном этапе конкурса по приему учителей Институт образования Азербайджана провел разбирательство.

Об этом Report сообщили в Институте.

Согласно утверждениям, 3 вопроса, представленные на экзамене по математике 14 июля, были разъяснены в видеоформате некоторым кандидатам:

"Институт, в соответствии с международным опытом, дает специалистам заказ на подготовку оригинальных вопросов по предмету, чтобы затем включить их в банк тестов. С авторами вопросов заключается соглашение о конфиденциальности вопросов (или их аналогов), их нельзя передавать третьим лицам или проводить по ним подготовку в учебных центрах.

В ходе разбирательств было выявлено, что один из авторов Сираджеддин Гулузаде, нарушив условия заключенного с ним соглашения о конфиденциальности, представил в банк тестов одного из центров подготовки учителей оригиналы тестовых заданий, составленные для Института. Центр подготовки использовал эти вопросы наряду с другими во время видеоуроков перед экзаменом. Подтвердилось, что три вопроса, составленные С.Гулузаде, были разъяснены некоторым кандидатам в видеоформате до экзамена, который прошел 14 июля".

В Институте заявили, что за грубое нарушение условий договора об оказании услуг в отношении С.Гулузаде будут предприняты соответствующие закону правовые шаги: "В настоящее время Институт выясняет, насколько это событие сказалось на результатах экзаменов. Общественность будет подробно проинформирована о решении по окончательным результатам".