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Институт теологии подписал протокол о сотрудничестве с Университетом Эрзинджана

Институт теологии подписал протокол о сотрудничестве с Университетом Эрзинджана Между Азербайджанским институтом теологии (АИТ) и турецким Университетом Эрзинджан Бинали Йылдырым в онлайн-формате подписан протокол о сотрудничестве, который предусматривает проведение совместной научно-педагогической и исследовательской деятельности.
Наука и образование
25 ноября 2024 г. 17:25
Институт теологии подписал протокол о сотрудничестве с Университетом Эрзинджана

Между Азербайджанским институтом теологии (АИТ) и турецким Университетом Эрзинджан Бинали Йылдырым в онлайн-формате подписан протокол о сотрудничестве, который предусматривает проведение совместной научно-педагогической и исследовательской деятельности.

Как сообщили Report в АИТ, протокол подписан ректором АИТ Агилем Шириновым и ректором турецкого университета Акыном Левентом.

В документе нашли отражение также вопросы, связанные с организацией совместных программ бакалавриата и магистратуры по согласованным специальностям, реализацией программ двойного диплома.

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Версия на азербайджанском языке İlahiyyat İnstitutu və Ərzincan Binəli Yıldırım Universiteti arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb

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