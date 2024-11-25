Институт теологии подписал протокол о сотрудничестве с Университетом Эрзинджана

Между Азербайджанским институтом теологии (АИТ) и турецким Университетом Эрзинджан Бинали Йылдырым в онлайн-формате подписан протокол о сотрудничестве, который предусматривает проведение совместной научно-педагогической и исследовательской деятельности.
Как сообщили Report в АИТ, протокол подписан ректором АИТ Агилем Шириновым и ректором турецкого университета Акыном Левентом.
В документе нашли отражение также вопросы, связанные с организацией совместных программ бакалавриата и магистратуры по согласованным специальностям, реализацией программ двойного диплома.