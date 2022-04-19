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Институт теологии переезжает в новое здание

Институт теологии переезжает в новое здание "Новое административное здание Азербайджанского института теологии полностью готово к эксплуатации. Переезд осуществляется с условием не препятствования продолжающемуся учебному процессу и закончится в скором времени".
Наука и образование
19 апреля 2022 г. 11:25
Институт теологии переезжает в новое здание

"Новое административное здание Азербайджанского института теологии полностью готово к эксплуатации. Переезд осуществляется с условием не препятствования продолжающемуся учебному процессу и закончится в скором времени".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в институте.

Здание, в котором институт функционирует в настоящее время, находится на балансе Бакинского государственного университета (БГУ).

В ответ на запрос Report в БГУ сообщили, что помещения здания будут использоваться как аудитории.

В настоящее время в Азербайджанском институте теологии получают образование 277 студентов. Их обучением занимаются 43 преподавателя.

11 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Азербайджанского института теологии. Институт функционирует при Госкомитете по работе с религиозными структурами.

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Версия на азербайджанском языке İlahiyyat İnstitutu yeni binaya köçür, köhnə binanın taleyi məlum olub

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