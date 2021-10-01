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Институт образования: 10 тыс. экземпляров рабочих тетрадей будут доставлены в пункты продаж

Институт образования: 10 тыс. экземпляров рабочих тетрадей будут доставлены в пункты продаж Институт образования подготовил комплекты учебников по азербайджанскому языку и математике для начальных классов азербайджанского и русского секторов общеобразовательных школ.
Наука и образование
1 октября 2021 г. 15:53
Институт образования: 10 тыс. экземпляров рабочих тетрадей будут доставлены в пункты продаж

Институт образования подготовил учебные комплекты по азербайджанскому языку и математике для начальных классов азербайджанского и русского секторов общеобразовательных школ.

Как сообщили Report в институте, в состав комплекта входят учебник, рабочая тетрадь и пособие для учителя.

"Как мы сообщали ранее, рабочие тетради были переданы институтом в массовую продажу в пункты ООО “Азерпочт”. В целях обеспечения доступности рабочих тетрадей для родителей и учителей и предотвращения продажи поддельных вариантов процесс продажи осуществляется через ООО “Азерпочт”. Этот процесс контролируется ежедневно. 5 000 экземпляров рабочих тетрадей, предназначенных для I класса, планируется доставить во все пункты продаж по городу Баку до 1 октября, а дополнительные 5 000 - до 2 октября (всего 10 000 экземпляров). В течение следующей недели также предусмотрена доставка дополнительных рабочих тетрадей по всем пунктам, где возникнет такая необходимость", - отметили в институте.

Продажа рабочих тетрадей осуществляется в 131 пункте ООО ”Азерпочт " по городу Баку и регионам.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil İnstitutu: "10 min nüsxə iş dəftəri satış məntəqələrinə çatdırılacaq"

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