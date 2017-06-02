Институт истории принимает серьезные меры против армянской лжи

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На заседании Научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана провели обсуждения, связанные с подсчетом потерь Азербайджана в результат учиненных армянами геноцидов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Института истории.

По словам директора Института истории, академика Ягуба Махмудова, одним из важных направлений проводимых институтом научных исследований является исследование истории всех осуществленных армянами против нашего народа геноцидов: "За последние годы институтом были проведены ценные исследования, доказывающие учиненные армянами геноциды против тюркского и мусульманского населения и других народов в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, вокруг озера Урмия, Восточной Анатолии. В связи с этим вышли в свет многочисленных фундаментальные произведения, монографии и сборники документов".

В связи с этим на прежних заседаниях Научного совета обсудили соответствующие вопросы и утвердили план конкретных мероприятий.

В заключение Я.Махмудов заявил, что на сегодняшний день главная цель заключается в совместном служении Родине.