Институт истории НАНА проведет международные конференции, посвященные столетию АДР

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2018 года в стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики" является хорошим ответом государства тем, кто "упрекает" Институт истории в "политизации" истории и даже в армянофобии".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, об этом заявил директор института, академик Ягуб Махмудов на заседании Ученого совета учреждения.

Я.Махмудов отметил, что распоряжение об объявлении "Года АДР" с большим удовлетворением воспринят коллективом Института истории.

"В соответствии с волей великого лидера Гейдара Алиева и благодаря инициативе и заботе президента Ильхама Алиева Институт истории издал двухтомник "Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики". В институте действует отдел "Истории АДР", защищались и будут защищаться кандидатские и докторские диссертации, посвященные истории АДР", - сказал академик.

Согласно решению Ученого совета, будут изданы книги "Выдающиеся государственные деятели АДР", "АДР и северокавказские государства в 1918-1920 годах" (на русском языке), "История АДР в документах Национального архива Индии" (на русском языке), "Шекинский край (1917-1920 гг.)", "Зангезурский край Азербайджана в 1917-1920 годах" и "Нахчыванский край Азербайджана в региональных военно-политических процессах (1917-1920 гг.)".

На заседании Ученого совета было отмечено, что Институт истории проведет мероприятия в связи с трагедией 20 Января, Ходжалинским актом геноцида, Туркменчайским соглашением от 1828 года и передачей нашего исторического города Иреван Армении в 1918 году. Институт проведет две международные конференции - V Международную научную конференцию "Геноциды тюрко-мусульманских народов в ХХ веке" и на тему "АДР - 100".